Рада у вівторок розгляне закон про прослушку нардепів

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект має остаточно скасувати депутатську недоторканність

Верховна рада України у вівторок, 3 грудня, розгляне законопроект про дозвіл на прослушку нардепів, який має остаточно скасувати депутатську недоторканність. Про це у ході брифінгу повідомив глава парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, йдеться про законопроект №2237 та альтернативний до нього 2237-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України".

"Цей законопроект буде розглянутий у вівторок", - зазначив глава Ради.

Нагадаємо, раніше Рада підтримала за основу та в цілому проект постанови №2101-10, яким дані проекти законів нардепи включили до порядку денного.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня у Раді з'явився текст законопроекту №2237 "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України", яким пропонується дозволити прослушку народних депутатів.

Додамо, профільний комітет ВР підкреслював, що недоцільно в законопроекті президента Володимира Зеленського №1009 піднімати питання про зняття депутатської недоторканності і внесення змін в закон України про статус народного депутата. Члени комітету рекомендували розробити окремий закон. Тому Рада схвалила законопроект №1009 у другому читанні без норми про дозвіл на прослушку нардепів.