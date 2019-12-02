ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада у вівторок розгляне закон про прослушку нардепів

Новини » Політика     02.12.2019 - 12:58
Рада у вівторок розгляне закон про прослушку нардепів
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект має остаточно скасувати депутатську недоторканність

Верховна рада України у вівторок, 3 грудня, розгляне законопроект про дозвіл на прослушку нардепів, який має остаточно скасувати депутатську недоторканність. Про це у ході брифінгу повідомив глава парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, йдеться про законопроект №2237 та альтернативний до нього 2237-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України".

"Цей законопроект буде розглянутий у вівторок", - зазначив глава Ради.

Нагадаємо, раніше Рада підтримала за основу та в цілому проект постанови №2101-10, яким дані проекти законів нардепи включили до порядку денного.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня у Раді з'явився текст законопроекту №2237 "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України", яким пропонується дозволити прослушку народних депутатів.

Додамо, профільний комітет ВР підкреслював, що недоцільно в законопроекті президента Володимира Зеленського №1009 піднімати питання про зняття депутатської недоторканності і внесення змін в закон України про статус народного депутата. Члени комітету рекомендували розробити окремий закон. Тому Рада схвалила законопроект №1009 у другому читанні без норми про дозвіл на прослушку нардепів.

Парламент у п'ятницю заслухає Мілованова Кабмін просить Раду розглянути закон про зміни щодо надання ЖК-послуг
Новини України неприкосновенностьВерховна РадапрослушкаДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся