Разумков назвал дату и повестку дня второго внеочередного заседания ВР

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

На втором внеочередном заседании рассмотрят вопросы питания военных

Второе внеочередное заседание Верховной рады пройдет сегодня,30 марта, и на нем рассмотрят вопросы питания военнослужащих. Об этом на согласительном совете заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, профильный комитет обратился с законопроектом о внесении изменений в закон о государственном бюджете, которые касаются обеспечения питания военнослужащих. Он также добавил, что все фракции обратились с просьбой включить этот законопроект в повестку дня.

"Есть предложение, если будет поддержка всех фракций, по решению согласительного совета провести дополнительное внеочередное заседание, которое состоится сразу после первого внеочередного заседания. Оно будет состоять из одного вопроса. Регламент нам это с вами позволяет", - подчеркнул Разумков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировали постановления об увольнении министров финансов и здравоохранения.

Также сегодня стало известно, что Раде предлагают направить почти 100 млрд гривен на борьбу с коронавирусом.