Рада вносить зміни до бюджету і призначає нових міністрів: онлайн

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Парламент розглядає зміни до держбюджету через спалах Сovid-19

Позачергове засідання Верховної Ради призначено на 14:00 30 березня. На порядку денному парламенту узгодження змін до бюджету через пандемію коронавірусу та кадрові питання Кабміну. Які законопроекти розглянуть нардепи, а також всі подробиці з сесійної зали - в матеріалі РБК-Україна.

Зміни до держбюджету

Для виділення додаткових коштів на боротьбу зі спалахом коронавірусу Кабінет міністрів переглянув державний бюджет України на 2020 рік.

Відповідний законопроект під № 3279 з пропонованими змінами з'явився на сайті ВР і має бути розглянутий на засіданні 30 березня.

Кабмін оновив макроекономічний прогноз на 2020 рік в умовах бюджету надзвичайної ситуации. Його ключові параметри:

номінальний ВВП - 4 трлн гривень;

зростання інфляції - 2,9% (з 5,6% до 8,7%);

середньорічний курс - 29,5 грн / дол;

середньомісячна зарплата - 11 тис. грн;

рівень безробіття - 9,4%.

Доходи держбюджету на поточний рік пропонується зменшити на 122,9 млрд грн, в т. ч. по загальному фонду на 121,77 млрд грн.

За рахунок перерозподілу фінансування уряд пропонує створити в складі бюджету Фонд по боротьбі з Covid-19 в обсязі 97,1 млрд грн. Дані кошти будуть направлені на:

додаткові виплати медичним та іншим працівникам, придбання медичного обладнання;

грошову допомогу пенсіонерам;

виплати громадянам, які через поширення хвороби і протиепідемічні заходи позбулися роботи;

відновлення витрат і надання кредитів за бюджетними програмами, які були скорочені у зв'язку зі створенням Фонду;

поповнення резервного фонду державного бюджету.

При цьому, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що секвестр бюджету не передбачає скорочення витрат на інфраструктуру і розвиток, культуру і освіту.

Кадрові зміни в Кабміні

Напередодні засідання ВР спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що 30 березня нардепи розглянуть призначення міністрів фінансів, охорони здоров'я та енергетики.

У неділю глава МОЗ Ілля Ємець і глава Мінфіну Ігор Уманський написали заяви про відставку за власним бажанням.

У Кабміні запропонували призначити нових керівників цих міністерств постановами №3282 і №3284, зареєстрованими на сайті парламенту.

Так, міністром фінансів може стати Сергій Марченко. Раніше він працював заступником глави адміністрації президента Петра Порошенка, займав пост заступника міністра фінансів Олександра Данилюка.

Міністерство охорони здоров'я ймовірно очолить екс-глава Одеської ОДА Максим Степанов.

Також розглядається кандидатура Ольги Богуславець на посаду керівника Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища. Богуславець очолювала директорат енергетичних ринків в уряді Олексія Гончарука.

Що ще розгляне Рада

На порядок денний позачергового засідання парламенту винесено ряд законопроектів по боротьбі з коронавірусом:

проект закону 2368 "Про зміни в деяких законодавчих актах України щодо забезпечення лікування хворих коронавірусом".

проект закону 3275 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямовані на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавирусної хвороби (COVID-2019)".

законопроекти, пов'язані з боротьбою з вивезенням за митну територію України засобів захисту.

планується прийняття проекту, який надасть комітетам ВР можливість працювати онлайн.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що під час засідання парламенту також буде розглянуто урядовий законопроект про скорочення зарплат для чиновників (до 10 мінімальних).

Крім того, сьогодні може відбутися друге позачергове засідання ВР. Під час нього нардепи розглянуть законопроект про внесення змін до держбюджету щодо забезпечення харчування військовослужбовців.