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Кабмин закончил предварительную работу над изменениями в госбюджет

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 11:35
Кабмин закончил предварительную работу над изменениями в госбюджет
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Правительство сохранило расходы на инфраструктуру, культуру и образование

Кабинет министров Украины закончил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

По словам руководителя правительства, секвестр бюджета не предполагает сокращение расходов на инфраструктуру и развитие, культуру и образование. Также Шмыгаль рассказал, на что потратят расходы Стабилизационного фонда.

Так, расходы Стабилизационного фонда пойдут на:

  • дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью;
  • денежную помощь пенсионерам;
  • выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемиологических мероприятий потеряли работу;
  • предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.

Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" сообщали, что рабочая группа парламента и Кабмина доработает предложения Минфина по секвестру бюджета из-за коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Шмыгаль на совещании с председателями парламентских фракций представил предложения по секвестру госбюджета из-за вспышки коронавируса в Украине.

В Украине число заболевших коронавирусом превысило 400 На карантине за границей находятся более 170 украинцев
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныГосбюджетКоронавирус
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