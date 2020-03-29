Внеочередное заседание Рады: что рассмотрят нардепы

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент рассмотрит законопроекты по борьбе с коронавирусом

Глава ВР объявил законопроекты, которые рассмотрят на внеочередном заседании Рады. Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Разумков, парламент рассмотрит законопроекты по борьбе с коронавирусом.

"На завтра большой перечень вопросов. Это законопроект 2368 "Об изменениях в некоторых законодательных актах Украины относительно обеспечения лечения больных коронавирусом". Это законопроект Михаила Радуцкого о применении лекарственных средств при лечении больных в Украине. Законопроект 3275 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)", - заявил Разумков.

По его словам, все фракции и группы подписались под законопроектом №3275.

"Есть еще некоторые законопроекты, связанные с борьбой с вывозом за таможенную территорию Украины средств защиты. Мы знаем, что это, к сожалению, есть", - добавил он.

Спикер также добавил, что депутаты планируют принять проект, который предоставит комитетам парламента возможность работать онлайн.

"Также произойдут изменения в правительстве, и, если все будет хорошо, будут выбирать министров на должности", - отметил Разумков.

Напомним, в видеообращении президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов осознать свою ответственность и принять два необходимых для получения международной финансовой помощи законопроекта относительно рынка земли и банков.

Добавим, источник РБК-Украина сообщил, что законопроекты "об обороте земли" и закон о банках могут не рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник, а перенести голосование на следующую неделю.