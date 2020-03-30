В Раде появился текст изменений Кабмина в бюджет 2020

Доходы госбюджета предлагается уменьшить почти на 123 млрд гривен
В Верховной раде появился текст законопроекта Кабмина об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Отметим, что приложения к законопроекту по состоянию на сейчас еще не опубликованы.
Согласно пояснительной записке, доходы государственного бюджета Украины на 2020 год предлагается уменьшить на 122,9 млрд грн, в том числе по общему фонду на 121,77 млрд грн.
В частности, предлагается уменьшить показатели по
При этом предполагается увеличить показатели по части чистой прибыли и дивидендов на 26,7 млрд грн из-за изменения норматива отчислений в государственный бюджет
По специальному фонду уменьшить доходы на 1,17 млрд грн в основном по дорожному фонду в связи с приведением закона о бюджете на 2020 год в соответствии с нормами пункта 432 раздела VI Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления 13,44% акцизного налога с горючего в бюджеты местного самоуправления и ослаблением курса гривны.
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