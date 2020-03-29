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В "Слуге народа" подтвердили, что Уманский и Емец написали заявления об отставке

Новости » Политика     29.03.2020 - 22:52
В "Слуге народа" подтвердили, что Уманский и Емец написали заявления об отставке
Фото: Илья Емец (moz.gov.ua)

В "Слуге народа" отметили, что на повестке дня есть три кадровых вопроса по министрам

В "Слуге народа" подтвердили, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский написали заявления об отставке. Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Корниенко отметил, что на повестке дня есть три кадровых вопроса по министрам.

"Есть на повестке дня три кадровых вопроса. Это три министра. Смотрите, они написали по собственному желанию. Если люди видят, что они дальше не могут помогать команде в том темпе, в котором команда работает, или у них другой взгляд на дела, то они вправе написать заявление. Мы вправе ее рассмотреть и удовлетворить", - заявил Корниенко.

По его словам, если есть возможность собрать депутатов и проголосовать кадровые решения, надо это делать немедленно.

"Это Министерство финансов, ведь это переговоры с МВФ, это Министерство энергетики. У нас началась чрезвычайная ситуация в энергетике из-за карантина, потому что не работает промышленность. У нас перерабатывается много электроэнергии. Ну и медицина. Надо срочно принять эти кадровые решения", - добавил он.

На этой неделе сообщали, что министр здравоохранения Илья Емец решил подать в отставку. Однако эту информацию опровергли в Минздраве, подчеркнув, что ведомство продолжает работать в усиленном режиме.

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Новости Украины отставкаИлья ЕмецСлуга народа
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