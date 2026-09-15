Рада відправила генпрокурора Кравченка у відставку

Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. За його відставку проголосували 317 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Звільнення Кравченка

Рішенню парламенту передував гучний скандал: Кравченко оприлюднив відеозвернення, в якому заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та виїхав за кордон.

На це відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави попросив народних депутатів невідкладно підтримати рішення про звільнення Кравченка, яке він подав.

Увечері 14 вересня президент відсторонив Кравченка з посади.

Офіс генерального прокурора своєю чергою повідомив, що заяви Кравченка про начебто підозру Кривоносу були позбавленими юридичного сенсу. Відтак, відповідні відмітки в ЄРДР про повідомлення про підозру були скасовані.

Підозра Кривоносу

Вранці 14 вересня Кравченко повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, йдеться про "підроблення офіційних документів для отримання неправомірної вигоди" та "фіктивне усиновлення".

Ще одна підозра, за словами Кравченка, "стосується людини з оточення керівника САП Олександра Клименка". Їй закидають "вплив на суддів ВАКС", "пропозицію неправомірної вигоди та сприяння в ухиленні від мобілізації".

Кравченко також заявив, що під час обшуків у справі "Карфаген", у межах якої розслідували посадовців генпрокуратури, з ОГП нібито були "викрадені" матеріали кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ та САП.

Реакція НАБУ та САП

У НАБУ заявили, що Кривоносу не вручали підозру, а заяви Кравченка мають "публічний, а не процесуальний характер". У Бюро також заперечили інформацію про вилучення детективами матеріалів кримінальних проваджень.

НАБУ та САП розцінили дії генпрокурора як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Увечері 14 вересня директор НАБУ і керівник САП поспілкувалися із журналістами.

Кривонос назвав "сфальшованою маячнею" інформацію про розшукові дії щодо себе. Клименко заявив, що нікому з його родини не вручали й не повідомляли про підозри. На його думку, заява Кравченка є реакцією на справу "Карфаген".

Кравченко за кордоном

За даними джерел РБК-Україна, Кравченко вночі 14 вересня виїхав з України через пункт пропуску на кордоні з Польщею.

Сам генпрокурор підтвердив свій виїзд, назвавши його "закордонним відрядженням для інформування міжнародних партнерів про ризики для антикорупційної системи".

Вже перебуваючи за кордоном, Кравченко оприлюднив матеріали щодо Кривоноса, які стосуються подій майже 20-річної давнини.

Справа "Карфаген"

Нагадаємо, подіям 14 вересня передувала заява Кравченка про відставку 7 вересня. Це сталося після публікації НАБУ і САП матеріалів спецоперації "Карфаген" щодо "кришування" шахрайських кол-центрів, у межах якої розслідуються можливі злочини за участю посадовців Офісу генпрокурора.

Антикорупційні органи проводили обшуки в приміщеннях ОГП. У справі вже є перші арештовані. Зокрема, 6 вересня під варту з можливістю застави у 120 млн гривень взяли відстороненого начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиву ("Канцлера").

Після звільнення Кравченка питання його наступника залишається відкритим. Раніше в мережі поширювалася інформація про можливе призначення на цю посаду Данила Гетманцева, однак джерела РБК-Україна та сам нардеп це заперечили.