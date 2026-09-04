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"Кришування" кол-центрів та затримання в Офісі генпрокурора: всі деталі операції "Карфаген"

21:30 04.09.2026 Пт
2 хв
Кого саме затримали детективи під час слідчих дій?
aimg Валерій Ульяненко
"Кришування" кол-центрів та затримання в Офісі генпрокурора: всі деталі операції "Карфаген" Фото: НАБУ проводить спецоперацію "Карфаген" (facebook.com/nabu.gov.ua)
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Антикорупційні органи проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ, Офісу генпрокурора і допис нардепа Олексія Гончаренка.

НАБУ та САП проводять масштабну спецоперацію "Карфаген" з викриття злочинного угруповання в ОГП. За даними слідства, організація забезпечувала "захист" мережі шахрайських кол-центрів, а також займалася легалізацією здобутого майна.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, детективи НАБУ вже затримали заступника начальника міжнародного департаменту Генпрокуратури Сергія Кропиву.

Реакція Офісу генпрокурора

В ОГП підтвердили проведення слідчих дій щодо свого співробітника та запевнили у повній співпраці з антикорупційними органами. Підозрюваного посадовця відсторонять від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.

"Щодо можливої причетності одного з працівників Офісу до протиправної діяльності: усі обставини має встановити слідство. Ми надамо антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону", - заявили у відомстві.

Боротьба з кол-центрами

В ОГП наголосили, що системна протидія кол-центрам триває. За останні 12 місяців правоохоронці провели понад 1050 обшуків та заблокували діяльність близько 340 нелегальних кол-центрів і 5 тисяч операторських місць.

Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень, про підозру оголосили понад 180 особам, а справи щодо 93 фігурантів вже скеровано до суду.

Збитки потерпілим від дій цих схем оцінюються у десятки мільйонів гривень, а до розслідувань залучено 37 міжнародних спільних слідчих груп за координації Євроюсту та підтримки Європолу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні готують посилення покарання за організацію шахрайських кол-центрів, а також за схеми з банківськими картками і так званими "дропами".

РБК-Україна писало, що минулого місяця поліцейські по всій країні перевіряли інфраструктуру шахрайських call-центрів. Їхні працівники заманювали людей на фіктивні інвестплатформи і отримували доступ до рахунків.

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