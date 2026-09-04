"Кришування" кол-центрів та затримання в Офісі генпрокурора: всі деталі операції "Карфаген"
Антикорупційні органи проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ, Офісу генпрокурора і допис нардепа Олексія Гончаренка.
НАБУ та САП проводять масштабну спецоперацію "Карфаген" з викриття злочинного угруповання в ОГП. За даними слідства, організація забезпечувала "захист" мережі шахрайських кол-центрів, а також займалася легалізацією здобутого майна.
Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, детективи НАБУ вже затримали заступника начальника міжнародного департаменту Генпрокуратури Сергія Кропиву.
Реакція Офісу генпрокурора
В ОГП підтвердили проведення слідчих дій щодо свого співробітника та запевнили у повній співпраці з антикорупційними органами. Підозрюваного посадовця відсторонять від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.
"Щодо можливої причетності одного з працівників Офісу до протиправної діяльності: усі обставини має встановити слідство. Ми надамо антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону", - заявили у відомстві.
Боротьба з кол-центрами
В ОГП наголосили, що системна протидія кол-центрам триває. За останні 12 місяців правоохоронці провели понад 1050 обшуків та заблокували діяльність близько 340 нелегальних кол-центрів і 5 тисяч операторських місць.
Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень, про підозру оголосили понад 180 особам, а справи щодо 93 фігурантів вже скеровано до суду.
Збитки потерпілим від дій цих схем оцінюються у десятки мільйонів гривень, а до розслідувань залучено 37 міжнародних спільних слідчих груп за координації Євроюсту та підтримки Європолу.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні готують посилення покарання за організацію шахрайських кол-центрів, а також за схеми з банківськими картками і так званими "дропами".
РБК-Україна писало, що минулого місяця поліцейські по всій країні перевіряли інфраструктуру шахрайських call-центрів. Їхні працівники заманювали людей на фіктивні інвестплатформи і отримували доступ до рахунків.