У Києві вдруге за ранок під ударом АЗС, є постраждалі
У Голосіївському районі Києва безпілотник впав на територію автозаправної станції, туди вже прямують рятувальники. Це вже другий удар по АЗС у столиці за один ранок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА) та міського голову Віталія Кличка.
Що відомо про атаку в Голосіївському районі
За даними КМВА, безпілотник впав на території автозаправної станції у Голосіївському районі столиці.
На місце події вже прямують аварійно-рятувальні служби. Внаслідок влучання постраждала одна людина.
Про наслідки удару написав і мер Києва Віталій Кличко. Він повідомив про сильне задимлення в районі через влучання безпілотника в одну з автозаправних станцій.
Це вже другий удар по АЗС за ранок
Атака на заправку в Голосіївському районі - другий випадок цього ранку. Раніше, близько 05:34-05:42, у Києві вже лунали вибухи через дрони.
У Дарницькому районі БпЛА влучив у територію АЗС, постраждала одна людина;
В Оболонському районі, попередньо, дрон влучив у складські приміщення.
Загалом від ранкової атаки на Київ вже постраждали четверо людей, вони перебувають у лікарнях. Двоє з них - у важкому стані.
Оновлено о 9:18
Кількість постраждалих збільшилась до 6.
Тим часом вночі проти України росіяни запустили близько 200 ударних дронів типу Shahed та Гербера одразу з кількох напрямків - з території Росії, а також з тимчасово окупованих Донеччини та Криму.
Українська протиповітряна оборона знешкодила більшість цілей, однак ворожі безпілотники все ж влучили одразу у сім локацій.
Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп раніше заявляв про нібито досягнуту домовленість між Україною та Росією щодо енергетичного перемир'я.
Втім, за даними Financial Times, глава Кремля не планує укладати таку угоду до зими, розраховуючи посилити тиск на Київ саме ударами по енергетичній інфраструктурі.