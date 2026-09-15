У Києві вдруге за ранок під ударом АЗС, є постраждалі

У Голосіївському районі Києва безпілотник впав на територію автозаправної станції, туди вже прямують рятувальники. Це вже другий удар по АЗС у столиці за один ранок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ) та міського голову Віталія Кличка .

Що відомо про атаку в Голосіївському районі

За даними КМВА, безпілотник впав на території автозаправної станції у Голосіївському районі столиці.

На місце події вже прямують аварійно-рятувальні служби. Внаслідок влучання постраждала одна людина.

Про наслідки удару написав і мер Києва Віталій Кличко. Він повідомив про сильне задимлення в районі через влучання безпілотника в одну з автозаправних станцій.

Це вже другий удар по АЗС за ранок

Атака на заправку в Голосіївському районі - другий випадок цього ранку. Раніше, близько 05:34-05:42, у Києві вже лунали вибухи через дрони.

У Дарницькому районі БпЛА влучив у територію АЗС, постраждала одна людина;

В Оболонському районі, попередньо, дрон влучив у складські приміщення.

Загалом від ранкової атаки на Київ вже постраждали четверо людей, вони перебувають у лікарнях. Двоє з них - у важкому стані.

Оновлено о 9:18

Кількість постраждалих збільшилась до 6.

Тим часом вночі проти України росіяни запустили близько 200 ударних дронів типу Shahed та Гербера одразу з кількох напрямків - з території Росії, а також з тимчасово окупованих Донеччини та Криму.