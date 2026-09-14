Кравченко виїхав з України через один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею, - джерела
Генеральний прокурор Руслан Кравченко виїхав з України вночі 14 вересня. Він перетнув кордон через один із пунктів пропуску на польському напрямку.
Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.
Кравченко виїхав з України
Як повідомив співрозмовник РБК-Україна, генпрокурор виїхав з України сьогодні близько 02:30 через один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею.
Нагадаємо, що сам Кравченко сьогодні заявив, що "перебуває у закордонному відрядженні".
Скандал навколо Кравченка
14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив відеозвернення в якому заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та людині, близькій до керівника САП Олександра Клименка. Він також закликав керівників НАБУ і САП піти у відставку.
У НАБУ заявили, що Кривоносу станом на той момент офіційно не вручали підозру. В антикорупційному бюро також заперечили заяви Кравченка про вилучення кримінальних проваджень та будь-які пропозиції "недоторканності".
За даними джерел РБК-Україна в оточенні президента, ініціатива Кравченка щодо підозр керівництву НАБУ була його особистою неузгодженою "самодіяльністю".
Водночас президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно звільнити Кравченка з посади, зазначивши, що у генпрокурора є "тільки один шлях".
Додамо, що раніше, 7 вересня, Кравченко подав заяву про відставку після спецоперації НАБУ і САП "Карфаген", у межах якої розслідуються можливі злочини за участю посадовців Офісу генпрокурора.
Зокрема, в межах операції, за даними слідства, викрито злочинну організацію, причетну до "кришування" шахрайських кол-центрів, було проведено обшуки в приміщеннях ОГП.