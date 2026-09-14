Голова НАБУ Кривонос відреагував на "телеграм-підозру" від Кравченка

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що не отримував підозри від генерального прокурора Олександра Кравченка.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Кривонос заявив під час брифінгу з керівником САП Олександром Клименком.

"Ми сьогодні ще побачили такий незрозумілий винахід, інформацій жанр - "телеграм-підозру". Особисто я не бачив паперового документа, повідомлення про підозру безпосередньо мені", - зазначив він.

Кривонос наголосив, що йому ніхто підозру не привозив і не вручав.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні Кравченко заявив, що підписав підозру Кривоносу і закликав того піти у відставку.

Він розповів, що підозрює директора НАБУ у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

За словами генпрокурора, Кривоносу також інкримінують фіктивне усиновлення дитини, яким той нібито намагався штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді. Кравченко додав, що впевнений у зібраних матеріалах і готовий їх оприлюднити.