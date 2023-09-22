Рада відкрила декларації, але не всі. Веніславський розповів, чиї дані приховають

В Україні відновили обов'язок чиновників подавати електронні декларації, але громадяни не матимуть доступу до всіх документів посадових осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника президента у ВР, члена комітету парламенту з питань безпеки і оборони Федора Веніславського на брифінгу .

Він назвав рішення Ради з підтримки вето президента Володимира Зеленського щодо е-декларацій дійсно важливим.

"Мова йшла про те, що президент наполіг аби всі декларації високопосадовців, народних депутатів, керівників центрального органу виконавчої влади, керівників сектору безпеки й оборони й інших тих посадових осіб, діяльність яких пов'язана з підвищеними ризиками, були у відкритому доступі", - наголосив нардеп.

Так, парламент підтримав ці ініціативи, але з урахуванням того, що Україна перебуває в стані війни.

Таким чином, декларації військовослужбовців, діяльність яких пов'язана з безпосередньою небезпекою для їх життя і здоров'я, будуть закритими. Але у всіх державних посадовців цілодобово буде відкритий доступ до їхніх декларацій.

Окрім цього, є певні обмеження щодо тих осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

"Представники органів держвлади, місцевого самоврядування - на них також не будуть поширюватися вимога щодо відкриття цілодобового доступу до цих декларацій. Оскільки це також пов'язано з їх безпекою", - додав Веніславський.

Е-декларування

Нагадаємо, що електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабної агресії Росії. Наразі норму вирішили повернути. Рада ухвалила відповідний закон, але без важливої поправки щодо миттєвого відкриття реєстру декларацій.

Після цього українці створили петицію із закликом до Зеленського ветувати закон. Він наклав вето та закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.

Після цього ВР схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента.

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