Рада открыла декларации, но не все. Вениславский рассказал, чьи данные скроют

В Украине возобновили обязанность чиновников подавать электронные декларации, но граждане не будут иметь доступ ко всем документам должностных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя президента в ВР, члена комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федора Вениславского на брифинге .

Он назвал решение Рады по поддержке вето президента Владимира Зеленского по поводу э-деклараций действительно важным.

"Речь шла о том, что президент настоял, чтобы все декларации высокопоставленных должностных лиц, народных депутатов, руководителей центрального органа исполнительной власти, руководителей сектора безопасности и обороны и других тех должностных лиц, деятельность которых связана с повышенными рисками, были в открытом доступе", - подчеркнул нардеп.

Так, парламент поддержал эти инициативы, но с учетом того, что Украина находится в состоянии войны.

Таким образом, декларации военнослужащих, деятельность которых связана с непосредственной опасностью их жизни и здоровья, будут закрытыми. Но у всех государственных чиновников круглосуточно будет открыт доступ к их декларациям.

Кроме этого, есть определенные ограничения в отношении лиц, которые находятся на временно оккупированных территориях.

"Представители органов госвласти, местного самоуправления - на них также не будут распространяться требование открытия круглосуточного доступа к этим декларациям. Поскольку это также связано с их безопасностью", - добавил Вениславский.

Э-декларирование

Напомним, что электронное декларирование для чиновников было отменено после начала полномасштабной агрессии России. Сейчас норму решили вернуть. Рада приняла соответствующий закон, но без важной поправки относительно мгновенного открытия реестра деклараций.

После этого украинцы создали петицию с призывом к Зеленскому ветировать закон. Он наложил вето и призвал парламентариев принять закон с учетом нормы об открытом реестре.

После этого ВР одобрила закон об э-декларировании с учетом вето президента.

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