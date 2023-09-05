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Рада повернула електронне декларування, але без важливої поправки

Вівторок 05 вересня 2023 16:55
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Рада повернула електронне декларування, але без важливої поправки Фото: Верховна рада повернула електронне декларування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Верховна рада підтримала відновлення електронного декларування в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка у Telegram.

На засіданні і вівторок, 5 вересня, дане рішення підтримали 329 народних депутатів.

Відновлення декларування передбачає подачу декларацій за поточний рік, а також за 2021, 2022 роки. Також буде відновлено спецперевірки.

Окрім цього військові, які беруть участь в бойових діях, подаватимуть декларації через 90 днів для подання е-декларації після закінчення бойових дії або демобілізації

Однак нардепи провалили голосування за важливою поправкою 371 - про відкриття декларацій. Вона не набрала голосів, оскільки її підтримали всього 199 депутатів. Завдяки цій поправці мав бути відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

При цьому чиновники підтримали три інші поправки:

  • №1 - уточнює перелік посадових осіб юридичної особи публічного права, які підпадають під антикорупційне законодавство;
  • №246 - скасовує відповідальність, якщо майно було вказано у декларації, але у неналежному розділі;
  • №277 - скасовує необхідність перевірки майна, якщо воно декларується декілька років і його вже перевірили.

Електронне декларування

Нагадаємо, у 2022 році НАЗК заявило, що посадовцям під час дії воєнного стану не обов’язково подавати декларації. Однак вони матимуть три місяці для подання декларації після закінчення війни або ж добровільно подавати декларації.

Однак країни G7 неоднорозаво звертались до влади України із закликом відновити декларування доходів депутатів та чиновників.

Чим важливе для України електронне декларування читайте у матеріалі РБК-Україна "Потрібен для ЄС. Зеленський вимагає ухвалити закон про е-декларації, нардепи за, але з умовою"

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