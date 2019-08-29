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Скандальный суд открыл дело по запрету Луценко покидать Украину

Новости » Политика    29.08.2019 - 14:43
Скандальный суд открыл дело по запрету Луценко покидать Украину
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Окружной админсуд открыл дело по иску Черновецкого

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску бывшего столичного мэра Леонида Черновецкого против генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что Черновецкий просит суд запретить Юрию Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности генерального прокурора, сразу после его увольнения.

Суд принял решение о рассмотрении дела по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности по собственному желанию. Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, ранее также Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных преступлений Луценко на посту генпрокурора. Речь идет о возможном злоупотреблении властью.

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Новости Украины Леонид ЧерновецкийЮрий ЛуценкоОкружной административный суд
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