Рада урежет зарплаты чиновникам, - Разумков

Верховная рада сократит зарплаты чиновникам до 10 минимальных зарплат. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, это будет касаться всех, в том числе и членов наблюдательных советов.

"Будет правительственный законопроект, пов'связан с изменениями в бюджет. Много дельных предложений было и о сокращении зарплат для чиновников. Я понимаю, что все хотят получать достойную зарплату, но сегодня такие вызовы перед государством, что наверное надо немного умерить аппетиты. Это будет касаться всех. В том числе наблюдательные советы. Мы предложили именно такую позицию Кабинета министров Украины. И народные депутаты, и министры, все. Ограничение будет на уровне 10-ти минимальных заработных плат", - заявил Разумков.

Напомним, на внеочередном заседании Кабмин предложил частично сократить расходы на культуру и спорт в рамках секвестра государственного бюджета за вспышки коронавирус в стране. Также правительство на 4% уменьшит расходы на образование.

Кроме того, Кабмин поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина через коронавирус. Теперь регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи заявления в Центр занятости.

Ранее Кабинет министров предложил вдвое урезать зарплату чиновникам, в которых она выше десяти минимальных зарплат (47 тыс. грн) на время пандемии коронавирус.