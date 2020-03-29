Кабмин упростил процедуру получения пособия по безработице на период карантина

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи заявления в Центр занятости

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в его Telegram-канале.

По его словам, теперь регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи заявления в Центр занятости.

"Назначение выплаты в таком случае так же будет осуществляться с первого дня регистрации", - сообщил премьер.

Напомним, нардеп Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский подали в отставку. При этом она отметила, что в настоящее время происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

Кроме того, Кабмин предложил частично сократить расходы на культуру и спорт. По словам премьера, правительство пересмотрело финансирование культуры, в частности, на 40% сократил расходы на деятельность Государственного агентства по вопросам кино.