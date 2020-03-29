ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин уменьшит расходы на образование

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 18:24
Кабмин уменьшит расходы на образование
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

В предложенном проекте госбюджета на образовательную отрасль предполагается 126 млрд гривен

Кабинет министров Украины уменьшит расходы на образование в рамках секвестра государственного бюджета из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

По его словам, в предложенном проекте государственного бюджета на образовательную отрасль предполагается 126 млрд гривен. То есть, уменьшение составляет лишь 4%.

"Никакие чрезвычайные ситуации не должны влиять на сферу образования и науки. Это фундамент, на котором строится будущее страны. Поэтому задачей Правительства является обеспечение его бесперебойной работы", - отметил премьер.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщал, что правительство закончил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет. Он отмечал, что изменения бюджета предусматривают сохранение расходов на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.

Кроме того, секвестр государственного бюджета обсуждался сегодня на селекторном совещании при участии президента Владимира Зеленского, представителей правительства, правоохранительных органов, СНБО и областей. Обсуждали возможность перенаправления финансирования на предотвращение распространения коронавирус.

Добавим, что Кабмин предложил частично сократить расходы на культуру и спорт. По словам премьера, правительство пересмотрело финансирование культуры, в частности, на 40% сократил расходы на деятельность Государственного агентства по вопросам кино.

КМУ предлагает продлить финансирование программ поддержки экономики В Мининфраструктуры объяснили, как гражданам вернуть билеты на отмененные поезда
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныГосбюджетКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь