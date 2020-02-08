Разумков объяснил, какой должна быть зарплата чиновников

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

По словам Разумкова, между зарплатами чиновников и простых украинцев должна быть корреляция

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что зарплата чиновников должна быть достойной, но не заоблачной. Об этом он сказал в эфире Newsone, сообщает РБК-Украина.

По словам Разумкова, между зарплатами чиновников и простых украинцев должна быть корреляция.

"Я не понимаю, когда такие несоразмерные премии получают наши чиновники. Зарплата чиновника, министра, народного депутата должна быть достаточной и достойной, но не должна быть заоблачной. А когда мы видим премии, зарплаты даже за несколько месяцев в пол миллиона гривен, мне трудно это объяснить. Я думаю, что должна быть корреляция с тем, что получают люди, и тем, что получают чиновники", - сказал спикер.

Разумков отметил, что нынешние чиновники получая ранее на своих должностях большие зарплаты, дивиденды, сформировали себе некий финансовый резерв, благодаря которому могут поработать на пользу государства и, таким образом, доказать свою результативность.

Напомним, Кабинет министров решил ограничить зарплату топ-чиновников на уровне пяти средних зарплат по стране плюс месячная премия. Таким образом, в январе 2020 года министры получат не более 120 тыс. грн.

Как сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дублет, Кабинет министров принял решение изменить порядок оплаты труда министров. Согласно решению правительства, теперь зарплата всех первых должностей в Кабмине привязана к средней зарплате в Украине.