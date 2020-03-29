Кабмин предложил в два раза урезать зарплату чиновникам, у которых она выше 47 тыс. гривен

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такие меры хотят предпринять на время пандемии коронавируса

Кабинет министров предложил в два раза урезать зарплату чиновникам, у которых она выше десяти минимальных жалований (47 тыс. грн) на время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Так, правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату свыше 10 минимальных жалований, получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по национальной безопасности и обороны.

Также на 30% предлагается уменьшить зарплату руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

Напомним, ранее Кабмин закончил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет из-за вспышки коронавируса. Правительство сохранило расходы на инфраструктуру, культуру и образование.

Как писало РБК-Украина, за последние сутки в Украине было подтверждено 109 новых случаев заражения коронавируса, из них 9 - летальные. Выздороветь удалось уже пятерым людям. Общее число заболевших выросло до 418 человек.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения внедряет стандарт "клинической сортировки", из-за чего людей, которые переносят вирус COVID-19 в легкой форме, не будут госпитализировать.