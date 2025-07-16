Рада ухвалила законопроєкт про санкції проти "тіньового флоту" РФ

Верховна Рада країни ухвалила в цілому законопроєкт щодо застосування санкцій проти суден "тіньового флоту" Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка на картку законопроєкту.
Як повідомив Гончаренко, за ухвалення законопроєкту проголосував 291 депутат.
Згідно з законопроєктом, окрім "тіньового флоту", санкції можна буде накладати на судна і повітряні судна, які транспортують зброю та військових. Фіксувати це буде СБУ. Далі ці дані будуть вносити у Державний реєстр санкцій.
Як зазначають автори, чинне законодавство України дозволяє накласти санкції на юридичних і фізичних осіб, але не дає можливості санкціонувати судна і повітряні судна.
Санкції та арешти російських суден та повітряних суден дозволить посилити безпеку України та обмежити можливості кремля підтримувати військові дії через збагачення на "тіньових" перевезеннях.
Законопроєкт передбачає, що підставою для застосування санкцій також є встановлення факту використання суден у діяльності, що створює реальні або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що сотні підпільних нафтових танкерів курсують світовими морями під зручними прапорами та з непрозорими власниками, щоб транспортувати нафту в обхід міжнародних санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї.
Зауважимо, що, за даними ГУР, станом на лютий російський тіньовий флот налічував до 1000 одиниць переважно застарілих суден (загальним дедвейтом понад 100 млн тонн), що здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів.
У Травні Європейський Союз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на майже 200 кораблів так званого "тіньового флоту".
У червні уряд Великої Британії запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Згідно з офіційною інформацією, обмеження спрямовані на "тіньовий" флот і компанії, які сприяють воєнній агресії РФ проти України.
Також Австралія вперше запровадила обмеження проти кремлівського "тіньового" флоту: під санкції потрапили десятки танкерів, які фінансували військову агресію Москви.
Детальніше про те, що таке "тіньовий флот" РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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