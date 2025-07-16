Рада приняла законопроект о санкциях против "теневого флота" РФ

Верховная Рада страны приняла в целом законопроект о применении санкций против судов "теневого флота" России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко на карточку законопроекта.
Как сообщил Гончаренко, за принятие законопроекта проголосовал 291 депутат.
Согласно законопроекту, кроме "теневого флота", санкции можно будет накладывать на суда и воздушные суда, которые транспортируют оружие и военных. Фиксировать это будет СБУ. Далее эти данные будут вносить в Государственный реестр санкций.
Как отмечают авторы, действующее законодательство Украины позволяет наложить санкции на юридических и физических лиц, но не дает возможности санкционировать суда и воздушные суда.
Санкции и аресты российских судов и воздушных судов позволит усилить безопасность Украины и ограничить возможности кремля поддерживать военные действия через обогащение на "теневых" перевозках.
Законопроект предусматривает, что основанием для применения санкций также является установление факта использования судов в деятельности, создающей реальные или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Напомним, недавно мы сообщали, что сотни подпольных нефтяных танкеров курсируют по мировым морям под удобными флагами и с непрозрачными владельцами, чтобы транспортировать нефть в обход международных санкций против России, Ирана и Северной Кореи.
Заметим, что, по данным ГУР, по состоянию на февраль российский теневой флот насчитывал до 1000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 млн тонн), осуществляющих экспорт нефти и нефтепродуктов.
В мае Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против России, который направлен на почти 200 кораблей так называемого "теневого флота".
В июне правительство Великобритании ввело новый пакет санкций против России. Согласно официальной информации, ограничения направлены на "теневой" флот и компании, которые способствуют военной агрессии РФ против Украины.
Также Австралия впервые ввела ограничения против кремлевского "теневого" флота: под санкции попали десятки танкеров, которые финансировали военную агрессию Москвы.
Подробнее о том, что такое "теневой флот" РФ - читайте в материале РБК-Украина.
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