Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Рада ухвалила ключові рішення для траншу ЄС: скільки грошей отримає Україна

20:17 07.04.2026 Вт
2 хв
Парламент підтримав цифровізацію виконавчого провадження та інтеграцію до енергоринку ЄС
aimg Катерина Коваль
Фото: засідання Верховної Ради (Getty Images)

Верховна Рада ухвалила ключові закони, необхідні для макрофінансової стабільності України, євроінтеграції та виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Які закони ухвалили

За словами Свириденко, Верховна Рада підтримала два ключові законопроєкти, необхідні для отримання фінансування за програмою Ukraine Facility:

  • №14005 - про цифровізацію виконавчого провадження (ухвалений в цілому);

  • №12087-д - щодо інтеграції України до енергоринку ЄС (ухвалений в цілому).

Ці два рішення дозволять Україні отримати від Європейського Союзу 875 млн євро.

Ще один закон - для додаткових €440 млн

Також парламент ухвалив за основу законопроєкт №14412 про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування. Після остаточного прийняття він дозволить залучити ще 440 млн євро.

Євроінтеграція та співпраця з МВФ

Окремо прем’єр подякувала за підтримку євроінтеграційного законопроєкту №12221, який дасть змогу розпочати переговори про укладення Угоди ACAA (промисловий безвіз). Крім того, ухвалено законопроєкт №15110 про військовий збір, необхідний для продовження програми Міжнародного валютного фонду.

"Верховна Рада і Уряд працюють як одна команда в інтересах держави", - наголосила Свириденко.

Нагадаємо, сьогодні, 7 квітня, Верховна Рада розглядала одразу кілька важливих євроінтеграційних законопроєктів.

Зокрема, парламент підтримав закон про розмежування повноважень між центральною та місцевою владою (№14412) - це один із структурних маяків для отримання коштів за програмою Ukraine Facility.

Також Рада проголосувала за основу законопроєкт №12221 про "промисловий безвіз" (ACAA), який викликав дискусії щодо збереження національного контролю за сертифікацією товарів.

Паралельно тривають переговори з Єврокомісією щодо екологічного мита СВАМ, яке вже тисне на український експорт металургійної продукції.

