Рада приняла ключевые решения для транша ЕС: сколько денег получит Украина

Какие законы приняли

По словам Свириденко, Верховная Рада поддержала два ключевых законопроекта, необходимые для получения финансирования по программе Ukraine Facility:

№14005 - о цифровизации исполнительного производства (принят в целом);

№12087-д - об интеграции Украины в энергорынок ЕС (принят в целом).

Эти два решения позволят Украине получить от Европейского Союза 875 млн евро.

Еще один закон - для дополнительных €440 млн.

Также парламент принял за основу законопроект №14412 об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления. После окончательного принятия он позволит привлечь еще 440 млн евро.

Евроинтеграция и сотрудничество с МВФ

Отдельно премьер поблагодарила за поддержку евроинтеграционного законопроекта №12221, который позволит начать переговоры о заключении Соглашения ACAA (промышленный безвиз). Кроме того, принят законопроект №15110 о военном сборе, необходимый для продолжения программы Международного валютного фонда.

"Верховная Рада и Правительство работают как одна команда в интересах государства", - подчеркнула Свириденко.