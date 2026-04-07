Рада приняла ключевые решения для транша ЕС: сколько денег получит Украина

Верховная Рада приняла ключевые законы, необходимые для макрофинансовой стабильности Украины, евроинтеграции и выполнения обязательств перед международными партнерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Юлии Свириденко.
Какие законы приняли
По словам Свириденко, Верховная Рада поддержала два ключевых законопроекта, необходимые для получения финансирования по программе Ukraine Facility:
№14005 - о цифровизации исполнительного производства (принят в целом);
№12087-д - об интеграции Украины в энергорынок ЕС (принят в целом).
Эти два решения позволят Украине получить от Европейского Союза 875 млн евро.
Еще один закон - для дополнительных €440 млн.
Также парламент принял за основу законопроект №14412 об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления. После окончательного принятия он позволит привлечь еще 440 млн евро.
Евроинтеграция и сотрудничество с МВФ
Отдельно премьер поблагодарила за поддержку евроинтеграционного законопроекта №12221, который позволит начать переговоры о заключении Соглашения ACAA (промышленный безвиз). Кроме того, принят законопроект №15110 о военном сборе, необходимый для продолжения программы Международного валютного фонда.
"Верховная Рада и Правительство работают как одна команда в интересах государства", - подчеркнула Свириденко.
Напомним, сегодня, 7 апреля, Верховная Рада рассматривала сразу несколько важных евроинтеграционных законопроектов.
Параллельно продолжаются переговоры с Еврокомиссией по экологической пошлине СВАМ, которая уже давит на украинский экспорт металлургической продукции.