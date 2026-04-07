Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Рада приняла ключевые решения для транша ЕС: сколько денег получит Украина

20:17 07.04.2026 Вт
2 мин
Парламент поддержал цифровизацию исполнительного производства и интеграцию в энергорынок ЕС
aimg Екатерина Коваль
Фото: заседание Верховной Рады (Getty Images)

Верховная Рада приняла ключевые законы, необходимые для макрофинансовой стабильности Украины, евроинтеграции и выполнения обязательств перед международными партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Юлии Свириденко.

Какие законы приняли

По словам Свириденко, Верховная Рада поддержала два ключевых законопроекта, необходимые для получения финансирования по программе Ukraine Facility:

  • №14005 - о цифровизации исполнительного производства (принят в целом);

  • №12087-д - об интеграции Украины в энергорынок ЕС (принят в целом).

Эти два решения позволят Украине получить от Европейского Союза 875 млн евро.

Еще один закон - для дополнительных €440 млн.

Также парламент принял за основу законопроект №14412 об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления. После окончательного принятия он позволит привлечь еще 440 млн евро.

Евроинтеграция и сотрудничество с МВФ

Отдельно премьер поблагодарила за поддержку евроинтеграционного законопроекта №12221, который позволит начать переговоры о заключении Соглашения ACAA (промышленный безвиз). Кроме того, принят законопроект №15110 о военном сборе, необходимый для продолжения программы Международного валютного фонда.

"Верховная Рада и Правительство работают как одна команда в интересах государства", - подчеркнула Свириденко.

Напомним, сегодня, 7 апреля, Верховная Рада рассматривала сразу несколько важных евроинтеграционных законопроектов.

В частности, парламент поддержал закон о разграничении полномочий между центральной и местной властью (№14412) - это один из структурных маяков для получения средств по программе Ukraine Facility.

Также Рада проголосовала за основу законопроект №12221 о "промышленном безвизе" (ACAA), который вызвал дискуссии о сохранении национального контроля за сертификацией товаров.

Параллельно продолжаются переговоры с Еврокомиссией по экологической пошлине СВАМ, которая уже давит на украинский экспорт металлургической продукции.

