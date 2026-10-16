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Україні потрібно від Європи як мінімум 70 млрд євро на оборону у 2027 році, - Зеленський

16:40 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Іван Носальський
Україні потрібно від Європи як мінімум 70 млрд євро на оборону у 2027 році, - Зеленський Фото: голова Євроради Антоніу Кошта, президент України Володимир Зеленський та голова ЄК Урсула фон дер Ляєн (president.gov.ua)
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Україна потребує того, щоб Європа виділила на її оборону щонайменше 70 млрд євро наступного року.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на засіданні Європейської ради.

Глава держави звернув увагу, що російський диктатор Володимир Путін планує витрачати дедалі більше грошей на війну проти України. Про це свідчить федеральний бюджет РФ наступного року. Україна має протидіяти таким крокам агресора.

"Ми знаємо, як це робити за допомогою технологій. Це коштує значно дешевше і допомагає зупинити його операції проти України та проти вас. Війна буде коштувати 155 млрд євро наступного року. І нам потрібно ще як мінімум 70 млрд євро від вас на оборону, на зброю та на нашу стійкість", - зазначив президент, звертаючись до лідерів країн ЄС.

Він наголосив, що така сума є реалістичною. Також Зеленський закликав знайти цю підтримку для України, щоб вона могла стримати Росію.

Витрати РФ на оборону у 2027 році

Нагадаємо, Росія планує збільшити витрати на оборону в 2027 році на 27% порівняно з попередньо передбаченою сумою. На ці цілі хочуть спрямувати 17,1 трлн рублів (приблизно 9,2 трлн гривень), що стане рекордним показником з початку повномасштабної війни проти України.

При цьому російський бюджет зазнає зростання тиску через дефіцит коштів і зниження прогнозованих нафтогазових доходів.

На 2026 рік дефіцит бюджету переглянули з 1,6% до 3,2% ВВП, а для його покриття влада має намір збільшити запозичення та використати кошти Фонду національного добробуту.

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