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Західна допомога на 2027 рік для бюджету підтверджена менш ніж на половину, - Марченко

13:06 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко aimg Ростислав Шаправський
Західна допомога на 2027 рік для бюджету підтверджена менш ніж на половину, - Марченко Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (facebook.com minfin.gov.ua)
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Державний бюджет потребуватиме на наступний рік зовнішнього фінансування у розмірі 52,6 млрд доларів. З них є підтвердження лише для 20 млрд доларів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів на зустрічі з журналістами.

Він зазначив, що потреба у зовнішньому фінансуванні держбюджету наступного року становитиме 52,6 млрд доларів. Фактично підтвердження є лише на 20 млрд доларів, ще 32,6 млрд доларів мають невизначений статус.

"В програмі МВФ є запевнення від ЄС про забезпечення ⅔ потреб України у зовнішньому фінансуванні, наразі ведеться робота з партнерами щодо забезпечення необхідного ресурсу", - сказав Марченко.

Крім того, за словами міністра, дефіцит коштів для Міноборони у розмірі 27 млрд доларів на цей рік наразі не закрито, але в уряду є бачення, як це питання частково вирішити.

Нагадаємо, Марченко заявив, що Україна розраховує отримати від західних партнерів до кінця року 29,5 млрд доларів згідно з низкою програм підтримки. Це дозволить уникнути бюджетної кризи та позбавить Кабмін потреби скорочувати низку видатків.

Зазначимо, 23 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. За результатами зустрічі, Фонд допоможе знайти для України гроші на 2027 рік.

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