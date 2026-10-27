Рада прийняла за основу пропозиції та висновки до держбюджету-2027

Верховна Рада ухвалила за основу проект Бюджетних висновків до проекту Державного бюджету на 2027 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві фінансів прокоментували ситуацію з дефіцитом бюджету , наголосивши, що розв’язання поточних фінансових проблем не гарантує відсутності труднощів у майбутньому.

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла, що документ містить 90 підсумкових пропозицій, які профільний бюджетний комітет сформував за результатами опрацювання 5236 поправок народних депутатів.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повністю покриє дефіцит держбюджету до кінця року. Частину залученого фінансування спрямують на закупівлю безпілотників на початок 2027 року.

РБК-Україна також писало, що проєкт держбюджету на 2027 рік рекомендували до розгляду в першому читанні після опрацювання понад 5,2 тис. поправок. Комітет, зокрема, запропонував запровадити нові інструменти підтримки бізнесу, аграрного сектору та регіонів.