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Рада прийняла за основу пропозиції та висновки до держбюджету-2027

12:54 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Рада прийняла за основу пропозиції та висновки до держбюджету-2027 Фото: Верховна Рада України (Facebook Верховної Ради)
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Верховна Рада ухвалила за основу проект Бюджетних висновків до проекту Державного бюджету на 2027 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховної Ради.

Рішення підтримали 232 народних депутати - це перший етап ухвалення державного бюджету.

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла, що документ містить 90 підсумкових пропозицій, які профільний бюджетний комітет сформував за результатами опрацювання 5236 поправок народних депутатів.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві фінансів прокоментували ситуацію з дефіцитом бюджету, наголосивши, що розв’язання поточних фінансових проблем не гарантує відсутності труднощів у майбутньому.

Водночас українська влада працює над виконанням умов міжнародних партнерів, необхідних для продовження фінансової підтримки.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повністю покриє дефіцит держбюджету до кінця року. Частину залученого фінансування спрямують на закупівлю безпілотників на початок 2027 року.

РБК-Україна також писало, що проєкт держбюджету на 2027 рік рекомендували до розгляду в першому читанні після опрацювання понад 5,2 тис. поправок. Комітет, зокрема, запропонував запровадити нові інструменти підтримки бізнесу, аграрного сектору та регіонів.

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