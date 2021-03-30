Рада собирается на внеочередные заседания. Рассмотрят выплаты бизнесу и приватизацию

Нардепы рассмотрят поданный президентом законопроект №5300, который предусматривает обеспечение финансовой поддержки застрахованных лиц, которые пострадали в результате действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мер.

Также в повестке дня законопроекты (№4020, №4020-1, №4020-2, №4020-3) о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Нардепы также рассмотрят законопроекты:

о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц;

изменениях в Госбюджет-2021 для финансирования работы Минагрополитики;

о нарушениях пожарной безопасности;

по "пакету малыша", установить стоимость одноразовой натуральной помощи.

В повестке дня еще одного внеочередного заседания указано, что депутаты заслушают главу СБУ Ивана Баканова, главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко и исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева о беспорядках на Банковой.

Также Рада примет решение относительно включения в повестку дня и принятия решения по событиям, которые происходили под Офисом президента 20 марта.