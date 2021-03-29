Раде рекомендуют осудить беспорядки возле Офиса президента 20 марта
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять проект постановления об осуждении беспорядков у Офиса президента 20 марта. Речь идет о проекте постановления №5295.
"Глава подкомитета Владлен Неклюдов доложил предложение подкомитета по поддержке комитетом проекта постановления с исключением пункта 2 о поручении Государственному управлению делами подать в Верховную раду информацию о размере вреда, причиненного зданию Офиса президента", - сказано в сообщении.
За проект постановления проголосовали 16 членов комитета, двое - против, а трое - воздержались.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект постановления №5295 за основу и в целом с учетом предложения комитета", - говорится в сообщении.
Напомним, в данном проекте постановления предлагают предоставить ряд поручений по поводу расследования беспорядков Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Государственному бюро расследований.
Как писало РБК-Украина, 20 марта в Киеве произошли беспорядки под ОП, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Здание забросали файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку на здании Офиса президента.
Этот документ должны рассмотреть на внеочередном заседании ВР во вторник, 30 марта.