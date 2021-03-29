Раде рекомендуют осудить беспорядки возле Офиса президента 20 марта

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять проект постановления об осуждении беспорядков у Офиса президента 20 марта. Речь идет о проекте постановления №5295.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Глава подкомитета Владлен Неклюдов доложил предложение подкомитета по поддержке комитетом проекта постановления с исключением пункта 2 о поручении Государственному управлению делами подать в Верховную раду информацию о размере вреда, причиненного зданию Офиса президента", - сказано в сообщении.

За проект постановления проголосовали 16 членов комитета, двое - против, а трое - воздержались.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект постановления №5295 за основу и в целом с учетом предложения комитета", - говорится в сообщении.