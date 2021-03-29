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Рада заслушает доклад Хомчака по ситуации на Донбассе

Новина українською → Киев, Понедельник 29 марта 2021 18:39
Рада заслушает доклад Хомчака по ситуации на Донбассе Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Верховная рада Украины заслушает 30 марта доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака. Он должен рассказать о ситуации в связи с обострением на Донбассе.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24".

Он отметил, что рассмотрение этого вопроса должно занять около получаса. По итогу будет утверждено постановление об осуждении действий России.

"Будет доклад начальника Генштаба, господина Хомчака, который доложит о существующем положении дел на фронте", - сказал Арахамия.

Напомним, в пятницу на Донбассе в результате обстрела боевиков погибли сразу четыре украинских военных, еще двое получили ранения.

Как писало РБК-Укриана, президент Владимир Зеленский планирует обсудить ситуацию на Донбассе с лидерами стран нормандского формата.

Отметим, завтра парламент проведет также два внеочередных заседания. Среди прочего на заседании рассмотрят вопрос оказания помощи предпринимателям из-за карантина. Всего на повестку дня будут вынесены 19 вопросов.

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