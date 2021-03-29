Рада планирует возобновить закупку "пакетов малыша" через Prozorro
Народные депутаты на внеочередном заседании 30 марта могут возобновить закупку "пакетов малыша" через систему Prozorro. Рада рассмотрит законопроект №5064, который это предусматривает.
Об этом заявила заместитель главы экономического комитета ВР Роксолана Пидласа.
По словам нардепа, возвращение закупок через систему Prozorro позволит сэкономить средства государственного бюджета.
"Раньше закупки бэби-боксов осуществляло Управление ООН по обслуживанию проектов за определенный процент от стоимости этих закупок. Законопроект №5064 переводит их в систему Prozorro. Это позволит государству сэкономить около 100 млн гривен", - пояснила она.
Пидласа добавила, что в 2021 году на закупку "пакетов малыша" в государственном бюджете предусмотрели полтора миллиарда гривен.
Напомним, "пакеты малыша" и раньше покупали через Prozzoro, но из-за проблем с закупками парламенту пришлось принять закон, чтобы покупать "пакеты малыша" через Управление ООН.
Однако через месяц после этого Кабмин возобновил выдачу "пакета малыша", а также ввел денежную выплату в случае невозможности выдачи "пакета" в натуральной форме.