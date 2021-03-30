Рада собирается на внеочередные заседания. Рассмотрят выплаты бизнесу и приватизацию
Во вторник, 30 марта, Верховная Рада Украины собирается на внеочередные заседания. Парламентарии рассмотрят законопроекты о приватизации и карантинных выплатах бизнесу, а также заслушают руководителей силовых органов по поводу беспорядков под Офисом президента.
Об этом говорится в повестке дня Рады.
Нардепы рассмотрят поданный президентом законопроект №5300, который предусматривает обеспечение финансовой поддержки застрахованных лиц, которые пострадали в результате действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мер.
Также в повестке дня законопроекты (№4020, №4020-1, №4020-2, №4020-3) о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.
Нардепы также рассмотрят законопроекты:
- о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц;
- изменениях в Госбюджет-2021 для финансирования работы Минагрополитики;
- о нарушениях пожарной безопасности;
- по "пакету малыша", установить стоимость одноразовой натуральной помощи.
В повестке дня еще одного внеочередного заседания указано, что депутаты заслушают главу СБУ Ивана Баканова, главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко и исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева о беспорядках на Банковой.
Также Рада примет решение относительно включения в повестку дня и принятия решения по событиям, которые происходили под Офисом президента 20 марта.
Ранее сообщалось, что народные депутаты на внеочередном заседании 30 марта могут возобновить закупку "пакетов малыша" через систему Prozorro.
Напомним, Верховная рада Украины заслушает 30 марта доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.