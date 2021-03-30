ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада збирається на позачергові засідання. Розглянуть виплати бізнесу та приватизацію

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 09:39
Рада збирається на позачергові засідання. Розглянуть виплати бізнесу та приватизацію Фото: Рада збирається на позачергові засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У вівторок, 30 березня, Верховна Рада України збирається на позачергові засідання. Парламентарі розглянуть законопроекти щодо приватизації та карантинних виплат бізнесу, а також заслухають керівників силових органів щодо заворушень під Офісом президента.

Про це йдеться в порядку денному Ради.

Нардепи розглянуть поданий президентом законопроєкт №5300, який передбачає забезпечення фінансової підтримки застрахованих осіб, які постраждали внаслідок дії додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

Також у порядку денному законопроекти (№4020, №4020-1, №4020-2, №4020-3) про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Нардепи також розглянуть законопроекти:

  • про одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб;
  • зміни до Держбюджету-2021 для фінансування роботи Мінагрополітики;
  • законопроекти про порушення пожежної безпеки;
  • щодо "пакунку малюка", встановити вартість одноразової натуральної допомоги.

У порядку денному ще одного позачергового засідання зазначено, що депутати заслухають голову СБУ Івана Баканова, голову Національної поліції України Ігоря Клименка та виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова щодо заворушень на Банковій.

Також Рада прийме рішення щодо включення до порядку денного та прийняття рішення по подіям, які відбувались під Офісом президента 20 березня.

Раніше повідомлялось, що народні депутати на позачерговому засіданні 30 березня можуть відновити закупівлю "пакунків малюка" через систему Prozorro.

Нагадаємо, Верховна рада України заслухає 30 березня доповідь головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Верховна Рада внеочередное заседание беспорядки бизнес Карантин приватизация
NEWS
У Путіна заявили про відсутність прогресу по мінським угодам при Зеленському
У Путіна заявили про відсутність прогресу по мінським угодам при Зеленському
DAILY
Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає на КСУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає на КСУ