Рада збирається на позачергові засідання. Розглянуть виплати бізнесу та приватизацію

У вівторок, 30 березня, Верховна Рада України збирається на позачергові засідання. Парламентарі розглянуть законопроекти щодо приватизації та карантинних виплат бізнесу, а також заслухають керівників силових органів щодо заворушень під Офісом президента .

Про це йдеться в порядку денному Ради .

Нардепи розглянуть поданий президентом законопроєкт №5300, який передбачає забезпечення фінансової підтримки застрахованих осіб, які постраждали внаслідок дії додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

Також у порядку денному законопроекти (№4020, №4020-1, №4020-2, №4020-3) про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Нардепи також розглянуть законопроекти:

про одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб;

зміни до Держбюджету-2021 для фінансування роботи Мінагрополітики;

законопроекти про порушення пожежної безпеки;

щодо "пакунку малюка", встановити вартість одноразової натуральної допомоги.

У порядку денному ще одного позачергового засідання зазначено, що депутати заслухають голову СБУ Івана Баканова, голову Національної поліції України Ігоря Клименка та виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова щодо заворушень на Банковій.

Також Рада прийме рішення щодо включення до порядку денного та прийняття рішення по подіям, які відбувались під Офісом президента 20 березня.