Рада соберется на четыре внеочередных заседания на следующей неделе: что рассмотрят

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк анонсировал, что Верховная рада может провести четыре внеочередных заседания на следующей неделе. Он прогнозирует работу ВР до 21:00 во вторник и четверг.

"В плане всю неделю первую половину голосуем сотни правок в закон про землю, а потом внеочередные заседания. В общем, снова вторник и четверг так точно Рада закроется ближе к 21:00. Как минимум, уже известно про 4-е внеочередных заседания на этой неделе", - сообщил депутат.

Глава фракции объяснил, что на вторник и четверг их проведут по повестке от коалиции. По его словам, всего на этих заседаниях могут рассмотреть 31 законопроект.

"Плюс одно внеочередное от оппозиции с постановлением о провале борьбы с COVID. Ну и внеочередное по кадровым вопросам и перестановкам в Кабмине", - добавил Железняк.