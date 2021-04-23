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Рада может провести два внеочередных заседания на следующей неделе

Новина українською → Украина, Пятница 23 апреля 2021 11:21
Рада может провести два внеочередных заседания на следующей неделе Фото: Рада может собраться на два внеочередных заседания на следующей неделе (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада может собраться на два внеочередных заседания на следующей неделе. Их проведение планируется на вторник и четверг.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Планируем внеочередные на вторник и четверг. Сегодня начинаем сбор подписей за первое внеочередное заседание - на вторник", - отметила парламентарий.

В пресс-службе партии "Слуга народа" отметили, что на одном из внеочередных могут рассмотреть назначение Германа Галущенко главой Министерства энергетики.

"Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование в зале", - говорится в сообщении.

Так, вчера на заседании фракции СН премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко. Претендент отвечал на вопросы членов монобольшинства.

Напомним, вчера на заседании фракции "Слуга народа", которое проходило в онлайн-формате, нардепы также обсудили недавние инциденты с Евгением Шевченко и Николаем Тищенко. Никаких кадровых решений принято не было.

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