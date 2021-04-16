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Рада продолжит работу в режиме внеочередных заседаний до мая

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 16:15
Рада продолжит работу в режиме внеочередных заседаний до мая Фото: Рада будет собираться на внеочередные заседания до мая (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада продолжит работу в режиме внеочередных заседаний. По крайней мере до 1 мая.

Об этом сообщает пресс-служба партии СН.

Он отметил, что на этой пленарной неделе Рада рассмотрела еще треть поправок к земельным законопроектам.

"До 1 мая желательно, чтобы мы уже вышли с проголосованным законом о земле общинам и приступили к рассмотрению следующего закона об открытии земельных аукционов. А параллельно будем собирать внеочередные заседания и решать те вопросы, которые накопились", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, в этот четверг состоялось внеочередное заседание Рады. Оно стало третьим на этой пленарной неделе. Одним из главных принятых законопроектов является закон об упрощенной растаможке авто на еврономерах.

Что необходимо знать о новой процедуре растаможки евроблях подробнее писало РБК-Украина.

Так, Рада во вторник вернулась к работе в режиме пленарных заседаний. В ходе очередных заседаний парламентарии продолжили рассмотрение завершения земельной реформы. Нардепы рассмотрели уже более двух тысяч правок ко второму чтению законопроекта №2193 из 3128.

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Новости Украины Политика Верховная Рада внеочередное заседание Александр Корниенко
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