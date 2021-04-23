Рада збереться на чотири позачергових засідання на наступному тижні: що розглянуть
Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк анонсував, що Верховна рада може провести чотири позачергових засідання на наступному тижні. Він прогнозує роботу ВР до 21:00 у вівторок і четвер.
"У плані весь тиждень першу половину голосуємо сотні правок до закону про землю, а потім позачергові засідання. Загалом, знову вівторок і четвер так точно Рада закриється ближче до 21:00. Як мінімум, уже відомо про 4-и позачергових засідання на цьому тижні", - повідомив депутат.
Глава фракції пояснив, що на вівторок і четвер їх проведуть по порядку денному від коаліції. За його словами, всього на цих засіданнях можуть розглянути 31 законопроект.
"Плюс одне позачергове від опозиції з постановою про провал боротьби з COVID. Ну і позачергове з кадрових питань і перестановок у Кабміні", - додав Железняк.
Нагадаємо, раніше з'явився попередній порядок денний одного з позачергових засідань. У ході нього можуть розглянути закон президента Володимира Зеленського про "суд у смартфоні".
Як писало РБК-Україна, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на наступному тижні ВР може зібратися на два позачергових засідання - у вівторок і четвер.
Так, раніше перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада продовжить роботу в режимі позачергових засідань принаймні до 1 травня.