ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада збереться на чотири позачергових засідання на наступному тижні: що розглянуть

Новость на русском → Україна, П'ятниця 23 квітня 2021 14:10
Рада збереться на чотири позачергових засідання на наступному тижні: що розглянуть Фото: на наступному тижні Рада збереться на чотири позачергових (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк анонсував, що Верховна рада може провести чотири позачергових засідання на наступному тижні. Він прогнозує роботу ВР до 21:00 у вівторок і четвер.

Про це парламентарій написав у своєму Telegram.

"У плані весь тиждень першу половину голосуємо сотні правок до закону про землю, а потім позачергові засідання. Загалом, знову вівторок і четвер так точно Рада закриється ближче до 21:00. Як мінімум, уже відомо про 4-и позачергових засідання на цьому тижні", - повідомив депутат.

Глава фракції пояснив, що на вівторок і четвер їх проведуть по порядку денному від коаліції. За його словами, всього на цих засіданнях можуть розглянути 31 законопроект.

"Плюс одне позачергове від опозиції з постановою про провал боротьби з COVID. Ну і позачергове з кадрових питань і перестановок у Кабміні", - додав Железняк.

Нагадаємо, раніше з'явився попередній порядок денний одного з позачергових засідань. У ході нього можуть розглянути закон президента Володимира Зеленського про "суд у смартфоні".

Як писало РБК-Україна, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на наступному тижні ВР може зібратися на два позачергових засідання - у вівторок і четвер.

Так, раніше перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада продовжить роботу в режимі позачергових засідань принаймні до 1 травня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Верховна Рада внеочередное заседание
NEWS
Путін і Лукашенко не обговорювали злиття Росії і Білорусі в одну державу, - Кремль
Путін і Лукашенко не обговорювали злиття Росії і Білорусі в одну державу, - Кремль
DAILY
Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей