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Внеочередное заседание Рады: появилась предварительная повестка дня

Новина українською → Украина, Пятница 23 апреля 2021 12:27
Внеочередное заседание Рады: появилась предварительная повестка дня Фото: появилась предварительная повестка внеочередного заседания ВР (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

На следующей неделе вероятно состоится внеочередное заседание Верховной рады. Появилась предварительная повестка дня заседания.

Ее опубликовал в своем Telegram депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Внеочередное заседание Рады: появилась предварительная повестка дня"Коллеги инициируют внеочередное заседание ВРУ на следующей неделе для рассмотрения и принятия вышеупомянутых законопроектов. Начался сбор подписей депутатов", - написал парламентарий.

Итак, в повестке дня следующие законопроекты:

  • №5304 - о внесении изменений в ЗУ о госбюджете-2021 об увеличении расходов на правосудие местными, апелляционными судами;
  • №4236 - о внесении изменений в некоторые законы Украины по активизации деятельности научных парков;
  • №5065 - о финансовых услугах и финансовых компаниях;
  • №5104 - о совершенствовании регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой;
  • №3718 - об основах молодежной политики;
  • №2063 - предложения президента к закону о доступе адвокатов в тюрьмы и СИЗО;
  • №3985 - о запуске электронного правосудия;
  • №2164 - о процедуре заочного ареста;
  • №3935 - о стаже в Службе судебной охраны;
  • №5246 - закон Владимира Зеленского о "суде в смартфоне";
  • №5175 - продолжение пошлины на экспорт лома;
  • №4212 - о рекламе электронных сигарет и жидкостей, которые используются в них;
  • №5202 - об организации водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель.

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила РБК-Украина, что на следующей неделе Рада может собраться на два внеочередных заседания - во вторник и четверг.

Напомним, ранее первый замглавы фракции СН Александр Корниенко заявил, что Верховная рада продолжит работу в режиме внеочередных заседаний по крайней мере до 1 мая.

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