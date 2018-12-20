Рада сегодня не сможет продлить мораторий на продажу земли

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Нардепы не примут ни одного из 16 поданных законопроектов

Сегодня парламент не сможет принять ни одного из 16-ти поданных законопроектов о продлении запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения. Об этом РБК-Украина сообщил источник.

Так, за один из 16 законопроектов может не быть необходимого количества голосов.

"Их 16 штук. Но ни один из них не будет принят, это все осознают. Потому что в зале не хватит голосов. У нас есть закон, который четко регламентирует, что земля не продается. Если не будет продлен мораторий, это не означает, что земля начнет продаваться. Есть четкое условие, что сначала должен быть принять закон об обороте земли. Только после этого земля может продаваться. То есть мораторий важная вещь, но не решающая", - сообщил источник.

Народный депутат от БПП Вадим Денисенко в свою очередь заявил, что не голосование за продление моратория, откроет ряд серых и черных схем в сфере продаже сельхозземель.

"Сегодня Рада имеет все шансы провалить продление моратория на подаж земли.... Голосование за продление моратория, откроет целый ряд серых и черных схем. Уже сейчас, насколько я понимаю, ряд лоббистов готовят решение через "правильные" суды о "узаконивание" огромных массивов земли, пользуясь решение европейского суда по правам человека, который вынес решение, что гражданин Украины имеет право продавать землю. Не продление моратория позволит открыть "правовые шлюзы" для целого ряда игроков рынка. А государство просто не в состоянии будет с этим бороться... Лоббистам открытие рынка сегодня нужно только одно: "окно возможностей", а дальше, как будет, так и будет", - написал Денисенко в Facebook.

Он подчеркнул, что в Украине не происходит дискуссии относительно экономической модели рынка земель и правил его функционирования

"Вся так называемая либеральная тусовка кричит о необходимости открытия рынка (земли – ред.). Но никто не говорит о том, которые должны заработать новые правила игры на этом рынке. Никто не говорит, какова должна быть эффективная экономическая модель рынка земель. Об этом никто не дискутирует. А это значит, что такая дискуссия или не под силу (в силу интеллектуальных возможностей) тем, кто об этом кричит, или просто не нужна", - добавил он.

Ранее Комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроект №9355-5 о продлении моратория на отчуждение земельсільськогосподарського назначения.

РБК-Украина сообщало, что согласно законопроекту о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, Кабинет министров обязан в первом квартале следующего года внести в парламент закон об обороте земли в Украине.