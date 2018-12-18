В аграрном комитете рассказали, когда Кабмин внесет в Раду проект об обороте земли

Фото: Александр Бакуменко (facebook.com)

Законопроект должны внести в первом квартале 2019 года

Согласно законопроекту о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, который поддержал комитет Верховной рады по вопросам аграрной политики, Кабинет министров обязан в первом квартале следующего года внести в парламент закон об обороте земли в Украине. Об этом РБК-Украина сообщил заместитель председателя комитета Александр Бакуменко.

Бакуменко подчеркнул, что сам по себе мораторий не столь важен, как закон об обороте земли.

"Поддержанный на заседании комитета законопроект относительно продления запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения обязывает Кабинет министров внести в Верховную раду законопроект об обороте земли в первом квартале 2019 года. То есть, мораторий не ради моратория. А есть положения Земельного кодекса. Поэтому сам по себе мораторий не столь важен, как закон об обороте земли", - сообщил нардеп.

По его словам, без закона об обороте земли в Украине не может существовать рынка земли.

"Кроме того, такой проект закона (об обороте земли, - ред.) сейчас разрабатывается и в аграрном комитете. Думаю, что мы успеем разработать его концепцию до конца марта. Затем направим эту концепцию до всех регионов, районов, ассоциаций и фермеров. Они должны в течение 2 месяцев провести обсуждение законопроекта и предоставить нам свои предложения. А уже после утверждения концепции в Раде будет зарегистрирован законопроект об обороте земли", - добавил замглавы комитета.

Напомним, Комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроект №9355-5 о продлении моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.

Отметим, глава Верховной рады Андрей Парубий в понедельник заявил, что нардепы смогут рассмотреть блок вопросов об продление моратория на продажу земель в четверг, 20 декабря.