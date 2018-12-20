Рада сьогодні продовжить мораторій на продаж землі

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Парламент також може сьогодні врегулювати назви церков

Верховна рада України на пленарному засіданні 20 грудня продовжить мораторій на продаж землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Згідно з інформацією на сайті Ради, нардепи сьогодні можуть включити до порядку денного законопроект про перейменування Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату. Також на сьогодні заплановано внесення змін до закону про свободу совісті та релігійні організації (щодо зміни підпорядкованості релігійних громад).

Крім того, сьогодні нардепи розглянуть зміни до Земельного кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству, питання паливно-енергетичного комплексу та аграрної політики, а також внесуть зміни до деяких законів для забезпечення безперебійного постачання електричної енергії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет парламенту з питань культури і духовності рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні так званий "мовний закон".

Зазначимо, комітет також прибрав з "мовного закону" кримінальну відповідальність.