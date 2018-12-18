Комитет рекомендует Раде продлить мораторий на продажу земли

Фото: Александр Бакуменко (facebook.com)

Нардепы на заседании комитета рассмотрели все зарегистрированные в Раде проекты законов о моратории

Комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроект №9355-5 о продлении моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Об этом РБК-Украина сообщил заместитель главы комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко.

Он отметил, что комитет рассмотрел все зарегистрированные в Раде проекты законы о продлении моратория.

"На сегодняшнем заседании рассмотрены все законопроекты о продлении запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения. Комитет поддержал законопроект №9355-5", - сообщил парламентарий.

Нардеп отметил, что разработчиками этого законопроекта были в большинстве члены аграрного комитета.

"Этот законопроект предусматривает продление моратория на один год. А также обязательное внесение Кабмином закона об обороте земли... Все остальные законопроекты комитет отклонил, рекомендовав принять за основу один - №9355-5. Но комитет предоставил свой вывод, а в зале будут рассматриваться все законопроекты", - пояснил замглавы комитета.

Напомним, во вторник Рада поддержала включение 16 законопроектов о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Такое решение поддержали 235 парламентариев. Отметим, что нардепы с третьего раза смогли включили законопроекты в повестку дня для принятия решения в четверг, 20 декабря.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет ВР по вопросам аграрной политики анонсировал рассмотрение законопроектов о моратории на отчуждение земель 18 декабря.

Отметим, глава Верховной рады Андрей Парубий в понедельник заявил, что нардепы смогут рассмотреть блок вопросов о продлении моратория на продажу земель в четверг, 20 декабря.

Агентство также писало, что в начале декабря в Раду внесли пять законопроектов о продлении моратория на продажу земли.