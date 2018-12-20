Рада сьогодні не зможе продовжити мораторій на продаж землі

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Нардепи не ухвалять жодного з 16 поданих законопроектів

Сьогодні парламент не зможе ухвалити жодного з 16-ти поданих законопроектів про продовження заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення. Про це РБК-Україна повідомило джерело.

Так, за жоден з 16 законопроектів може не бути необхідної кількості голосів.

"Їх 16 штук. Але жоден з них не буде прийнятий, це всі усвідомлюють. Тому що в залі не вистачить голосів. В нас є закон, який чітко регламентує, що земля не продається. Якщо не буде продовжений мораторій, це не означає, що земля почне продаватись. Є чітка умова, що спочатку має бути прийняти закон про обіг землі. Тільки після цього земля може продаватись. Тобто мораторій важлива річ, але не вирішальна", - повідомило джерело.

Народний депутат від БПП Вадим Денисенко у свою чергу заявив, що не голосування за продовження мораторію, відкриє ряд сірих і чорних схем у сфері продажу сільгоспземель.

"Сьогодні Рада має всі шанси провалити продовження мораторію на подаж землі…. Не голосування за продовження мораторію, відкриє цілий ряд сірих і чорних схем. Вже зараз, наскільки я розумію, ряд лобістів готують рішення через "правильні" суди про "узаконення" величезних масивів землі, користуючись рішення європейського суду по правам людини, який виніс рішення, що громадянин України має право продавати землю. Не продовження мораторію дозволить відкрити "правові шлюзи" для цілого ряду гравців ринку. А держава просто не в змозі буде з цим боротися… Лобістам відкриття ринку сьогодні потрібне тільки одне: "вікно можливостей", а далі, як буде, так і буде", - написав Денисенко у Facebook.

Він наголосив, що в Україні не відбувається дискусії щодо економічної моделі ринку земель та правил його функціонування

"Вся так звана ліберальна тусовка кричить про необхідність відкриття ринку (землі – ред.). Але ніхто не говорить про те, які мають запрацювати нові правила гри на цьому ринку. Ніхто не говорить, яка має бути ефективна економічна модель ринку земель. Про це ніхто не дискутує. А це значить, що така дискусія або не під силу (в силу інтелектуальних можливостей) тим, хто про це кричить, або просто не потрібна", - додав він.

Раніше Комітет рекомендував Верховній раді прийняти законопроект №9355-5 про продовження мораторію на відчуження земельсільськогосподарського призначення.

РБК-Україна повідомляло, що згідно законопроекту про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, Кабінет міністрів зобов’язаний у першому кварталі наступного року внести до парламенту закон про обіг землі в Україні.