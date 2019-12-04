ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада сегодня рассмотрит закон о рынке электроэнергии

Новости » Политика     04.12.2019 - 08:50
Рада сегодня рассмотрит закон о рынке электроэнергии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также сегодня Рада рассмотрит законопроект об оборонных закупках

Верховная рада сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке электроэнергии. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Докладывать в Раде по этому закону будет председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Также народные депутаты сегодня рассмотрят в первом чтении законопроект об оборонных закупках. Согласно повестке дня Рады, сегодня состоятся парламентские слушания по земельной реформе.

Вообще сегодня парламентарии рассмотрят 13 законопроектов.

Напомним, 29 ноября парламентский Комитет по вопросам энергетики рассмотрел на заседании законопроект № 2233 "О рынке электрической энергии". Данный законопроект был принят за основу с сокращением сроков подготовки ко второму чтению 12 ноября.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кабинете министров рассматривают план диверсификации источников энергоресурсов, в рамках которого из одного источника Украина не сможет получить более 30% энергетического ресурса.

Отметим, что Украина установила пошлину на импорт электроэнергии из России.

Рада не призывала Зеленского просить ПДЧ в НАТО, - нардеп Большие надежды: почему упал рейтинг президента Зеленского и его команды
Новости Украины энергорынокВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь