Рада сегодня рассмотрит закон о рынке электроэнергии

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также сегодня Рада рассмотрит законопроект об оборонных закупках

Верховная рада сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке электроэнергии. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Докладывать в Раде по этому закону будет председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Также народные депутаты сегодня рассмотрят в первом чтении законопроект об оборонных закупках. Согласно повестке дня Рады, сегодня состоятся парламентские слушания по земельной реформе.

Вообще сегодня парламентарии рассмотрят 13 законопроектов.

Напомним, 29 ноября парламентский Комитет по вопросам энергетики рассмотрел на заседании законопроект № 2233 "О рынке электрической энергии". Данный законопроект был принят за основу с сокращением сроков подготовки ко второму чтению 12 ноября.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кабинете министров рассматривают план диверсификации источников энергоресурсов, в рамках которого из одного источника Украина не сможет получить более 30% энергетического ресурса.

Отметим, что Украина установила пошлину на импорт электроэнергии из России.