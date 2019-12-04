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Рада сьогодні розгляне закон про ринок електроенергії

Новини » Політика     04.12.2019 - 08:50
Рада сьогодні розгляне закон про ринок електроенергії
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також сьогодні Рада розгляне законопроект про оборонні закупівлі

Верховна рада сьогодні розгляне у другому читанні законопроект про ринок електроенергії. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Доповідати в Раді по цьому закону буде голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Також народні депутати сьогодні розглянуть у першому читанні законопроект про оборонні закупівлі. Згідно з порядком денним Ради, сьогодні відбудуться парламентські слухання по земельній реформі.

Взагалі сьогодні парламентарі розглянуть 13 законопроектів.

Нагадаємо, 29 листопада парламентський Комітет з питань енергетики розглянув на засіданні законопроект № 2233 "Про ринок електричної енергії". Даний законопроект було прийнято за основу зі скороченням строків підготовки до другого читання 12 листопада.

Раніше РБК-Україна писало, що в Кабінеті міністрів розглядають план диверсифікації джерел енергоресурсів, в рамках якого з одного джерела Україна не зможе отримати більше 30% енергетичного ресурсу.

Зазначимо, що Україна встановила мито на імпорт електроенергії з Росії.

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