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Украина установила пошлину на импорт электроэнергии из России

Новости » Энергетика    22.10.2019 - 18:43
Украина установила пошлину на импорт электроэнергии из России
Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Пошлина на российскую электроэнергию установлена в размере 2%

Кабинет министров Украины установил пошлину на импорт электроэнергии из России. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

По его словам, на сегодня уже действует пошлина на импорт электроэнергии из России в размере 2%. Он также отметил, что украинские власти продолжат мониторинг потоков импортируемой электроэнергии и вмешаются в ситуацию, если импорт из одного источника превысит 5%.

"Текущий импорт электроэнергии из РФ составляет менее 1%, этот объем никакой угрозы нам не несет, он в пределах погрешности. Если вспомнить 2015 год, то там коммерческий импорт российской электроэнергии был более 1 тыс. МВт - это в 10 раз больше, чем сейчас", - добавил Герус.

Напомним, ранее замминистра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин заявил, что Украина в ближайшее время не сможет отсоединиться от энергосистемы Российской Федерации. Он также подчеркнул, что технические предпосылки для объединения с энергосистемой Европы появятся через три года.

Ранее также президент Владимир Зеленский одобрил изменение порядка продажи импортируемой электроэнергии.

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