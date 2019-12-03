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В Раде назвали сроки принятия закона об обороте земли

Новости » Политика     03.12.2019 - 14:04
В Раде назвали сроки принятия закона об обороте земли
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Парламентские слушания относительно земельной реформы должны состояться в Верховной раде 4 декабря

Закон об обороте земли будет принят в следующую пленарную неделю декабря. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Во фракции прогнозируют, что закон рассмотрят во втором чтении через две недели.

"Сейчас комитет пытается упорядочить около 3 тысяч правок. Я думаю, что они смогут все упорядочить за эту и за следующую неделю. И на следующую пленарную неделю вынести. Это с 16-го декабря", - заявил Корниенко.

Нардеп отметил, что парламентские слушания относительно земельной реформы должны состояться в Верховной раде 4 декабря без скандалов.

"Мы надеемся, что парламентские слушания пройдут в конструктивной атмосфере", - добавил он.

Напомним, Уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко заявил, что оборот земли не откроется раньше 1 октября 2020 года.

Кроме того, председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что референдум о рынке земли и подажи земли иностранцам может произойти раньше 2024 года.

РБК-Украина писало, что Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект № 2194, который позволит передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

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