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Рада поддержала регулирование цен на рынке электроэнергии

Новости » Энергетика     12.11.2019 - 12:25
Рада поддержала регулирование цен на рынке электроэнергии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Регулятору дадут право устанавливать предельные цены

Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 2233, который предусматривает возможность временного регулирования цен на рынке электроэнергии. Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов, передает корреспондент РБК-Украина.

Данный законопроект для предотвращения неконтролируемого роста цен на электроэнергию предлагает до 1 июля 2023 предоставить право Регулятору устанавливать предельные цены на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке для каждой торговой зоны.

Кроме того, с учетом того, что проблемным остается вопрос работы ТЭЦ в условиях нового рынка электроэнергии с началом отопительного периода, предоставляется право Регулятору временно до 1 апреля 2020 года устанавливать тариф на отпуск электроэнергии для ТЭЦ с комбинированным производством электрической и тепловой энергии, в случаях предусмотренных решением Кабинета министров Украины о возложении специальных обязанностей.

Также с целью преодоления искусственного дефицита на рынке "на сутки вперед", законопроектом предоставляется право Регулятору принимать решение об обязательности подачи производителями предложений (заявок) на продажу электрической энергии на рынке "на сутки вперед".

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабинете министров рассматривают план диверсификации источников энергоресурсов, в рамках которого из одного источника Украина не сможет получить более 30% энергетического ресурса (нефти, газа или угля).

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