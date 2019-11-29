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Рада на следующей неделе может принять закон о рынке электроэнергии

Новости » Политика     29.11.2019 - 22:42
Рада на следующей неделе может принять закон о рынке электроэнергии
Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Герус надеется, что законопроект будет принят

Верховная рада примет закон "О рынке электрической энергии" на следующей пленарной неделе. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале Украина, передает РБК-Украина.

Так, Герус выразил надежду, что парламент уже на следующей пленарной неделе примет решение относительно законопроекта о рынке электроэнергии.

"Я надеюсь, что на следующей неделе парламент в целом проголосует этот законопроект. И он будет сбалансировать ситуацию. Еще раз: мы хотим покупать у украинских предприятий. Но если есть некоторые частные предприятия, которые хотят сделать сверхприбыли тарифов - это также не совсем правильно. Должна быть сбалансированная ситуация, когда и предприятия зарабатывают, и потребители платят адекватные тарифы", - заявил он.

Герус также подчеркнул, что Украине не нужно импортировать электроэнергию из Российской Федерации.

"Нам не нужен никакой импорт. Мы хотим все покупать у украинских предприятий, но чтобы цена была такая, что конечный потребитель мог заплатить. И мы не хотим никаких заниженных цен. Более того, на сегодня приняты некоторые решения, которые будут способствовать повышению электроэнергии на оптовом рынке", - добавил он.

Сегодня, 29 ноября, парламентский Комитет по вопросам энергетики рассмотрел на заседании законопроект № 2233 "О рынке электрической энергии". Данный законопроект был принят за основу с сокращением сроков подготовки ко второму чтению 12 ноября.

Напомним, что в правительстве рассматривают план диверсификации источников энергоресурсов, в рамках которого из одного источника Украина не сможет получить более 30% энергетического ресурса.

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